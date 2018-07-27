Bild: Эрдоган решил посетить Германию впервые с 2014 года

По информации источников издания, поездка может состояться в сентябре. Отмечается, что это будет первый визит Эрдогана в ФРГ с 2014 года и его первый визит в должности президента.

Программа визита может включать в себя прием у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальный банкет.