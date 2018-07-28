Шесть женщин обвинили в домогательствах директора CBS

Любопытные факты обнародовал американский журналист Ронан Фэрроу, который побеседовал с потерпевшими. Женщины рассказали, что во время деловых встреч Мунвс распускал руки и пытался поцеловать их.

Те, кто отказал, потом не смогли продвинуться вверх по карьерной лестнице. «Это было сексуальное нападение, а потом меня уволили за то, что я не уступила», — цитирует ТАСС Иллеану Даглас, одну из предполагаемых жертв руководителя CBS.