Шесть женщин обвинили в домогательствах директора CBS 

Сразу шесть женщин обвинили в сексуальных домогательствах президента американской телекомпании CBS Лесли Мунвса.
Любопытные факты обнародовал американский журналист Ронан Фэрроу, который побеседовал с потерпевшими. Женщины рассказали, что во время деловых встреч Мунвс распускал руки и пытался поцеловать их.
Те, кто отказал, потом не смогли продвинуться вверх по карьерной лестнице. «Это было сексуальное нападение, а потом меня уволили за то, что я не уступила», — цитирует ТАСС Иллеану Даглас, одну из предполагаемых жертв руководителя CBS.
"Ему все сходило с рук десятилетиями", — утверждает писательница Джанет Джонс. Ей тоже пришлось отпихивать Мунвса, когда тот во время деловой встречи полез к ней с поцелуями. Совет директоров телекомпании заявил, что проведет внутреннее расследование, а потом примет надлежащие меры.