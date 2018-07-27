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WSJ: США могут разрешить вылет самолетов из аэропортов при видимости 100-150 метров
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WSJ: США могут разрешить вылет самолетов из аэропортов при видимости 100-150 метров 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Правила, допускающие для ряда авиакомпаний вылет из аэропортов США при видимости в 100-150 метров, находятся в процессе разработки и могут быть одобрены уже в сентябре нынешнего года. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на предложения, подготовленные Радиотехнической комиссией по аэронавтике (RTCA) — организацией, занимающейся разработкой стандартов для авиации в США.
Согласно ныне действующим правилам, отметила газета, вылет из большинства аэропортов в США допускается при видимости в 300 метров. В случае, если новые правила будут одобрены, сократится число задержек вылетов по погодным условиям, а также число случаев отмены авиарейсов.
Новые правила, подчеркнуло издание, будут вводиться на протяжении нескольких лет и только для тех авиакомпаний, которые оснащают свои лайнеры компьютерными системами, улучшающими обзор для пилотов в том числе с помощью инфракрасных камер. Такие системы уже используются на самолетах бизнес-класса. По данным издания, за использование на борту авиалайнеров подобных технологий выступает NASA.
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