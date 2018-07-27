WSJ: США могут разрешить вылет самолетов из аэропортов при видимости 100-150 метров

Согласно ныне действующим правилам, отметила газета, вылет из большинства аэропортов в США допускается при видимости в 300 метров. В случае, если новые правила будут одобрены, сократится число задержек вылетов по погодным условиям, а также число случаев отмены авиарейсов.