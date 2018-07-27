Как попытки контроля над судебной властью могут подорвать позиции партии Качиньского

В Польше не прекращаются массовые протесты из-за реформы судебной системы, которую поэтапно проводит правящая партия «Право и справедливость» («ПиС»). Накануне в ряде польских городов прошли митинги возмущённых граждан.

В столице выступления закончились стычкой с правоохранительными органами — полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Власти заявили, что спецсредства пошли в ход после того, как полицейские «почувствовали угрозу». Об этом сообщил польский телеканал TVN24.

Предыдущие крупные выступления оппозиции состоялись 21 июля. Тогда к президентскому дворцу в Варшаве вышли порядка 50 тыс. человек. Демонстрации были организованы также в Кракове Гданьске , Лодзи, Вроцлаве и Щецине — протестующие требовали, чтобы правительство прекратило давление на судебную систему.

«Создание авторитарной системы»

Напомним, после своей победы на президентских и парламентских выборах 2015 года правые консерваторы из партии «Право и справедливость» инициировали масштабную реформу судебной системы. В первую очередь перемены затронули Конституционный суд.

В соответствии с нововведениями КС потерял возможность рассматривать дела в произвольном порядке — учитывая количество поступающих в инстанцию обращений, эта норма может просто парализовать принятие решений по наиболее важным вопросам, считает оппозиция.

Также суд обязали принимать решение не простым большинством голосов, а двумя третями.

Противоречия между правящими консерваторами и КС привели к конституционному кризису — президент Анджей Дуда отказался привести к присяге пятерых судей, выбранных предыдущим составом парламента Польши. Вместо этого «ПиС», пользуясь большинством в Сейме, назначила на посты судей КС своих кандидатов. В суде такой шаг законодателей сочли антиконституционным.

В 2016 году парламент принял пакет поправок, касающихся работы КС, — правящая партия попыталась сгладить конфликт с судом, пойдя на небольшие уступки. Но Конституционный суд отказался признавать ряд положений реформы. В частности, возмущение профессионального сообщества вызвало введение блокирующего меньшинства — для того чтобы на любой вердикт было наложено вето, достаточно, чтобы его опротестовали четверо судей ВС из 15.

Правящая партия не ограничилась этими шагами — целью консерваторов является максимальный контроль над всей судебной системой, считают эксперты.

Согласно принятым поправкам, парламент получил право выбирать 15 из 26 членов Национального судебного совета (НСС) — именно этот орган теперь назначает судей.

Серьёзным изменениям подверглась и работа Верховного суда. В «ПиС» решили, что судьи ВС должны покидать свои посты после наступления пенсионного возраста. Соответствующий закон вступил в силу в начале июля 2018 года. Напомним, ранее общий пенсионный возраст в стране был снижен — с 67 до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Для судей Верховного суда конституция Польши предусматривала исключение. Согласно основному закону страны, судьи ВС избираются на шестилетний срок и могут оставаться на своём посту вплоть до наступления 70-летия. Однако закон с противоречащей конституции нормой всё же был принят, и именно это стало одной из причин разгоревшегося конфликта.

Новые правила, введённые правящей партией, затрагивают 40% действующих судей ВС. Чтобы сохранить свой пост, они должны предоставить медицинскую справку об удовлетворительном состоянии здоровья, а также прошение на имя главы государства. Однако судьи не хотят подчиняться неправомерным, с их точки зрения, требованиям парламента и президента.

Под действие новых поправок попала и глава ВС Малгожата Герсдорф — осенью ей исполнится 66 лет. Судья наотрез отказалась сложить с себя полномочия, в её защиту уже выступила Высшая коллегия адвокатов Польши. Президиум коллегии признал за Герсдорф право занимать пост председателя ВС до апреля 2020 года. Адвокатское сообщество осудило принятые властями поправки, касающиеся ВС, назвав сложившуюся ситуацию «угрожающей».

Всего с момента прихода к власти в Польше партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» провела через парламент 13 законопроектов, меняющих порядок работы судебной системы. Эксперты оценивают эти новеллы негативно.

Как пояснил в интервью RT эксперт Российского совета по международным делам Станислав Кувалдин, правящая партия Польши действительно поставила перед собой задачу взять под свой контроль судебную ветвь власти.

«Это нужно «ПиС» для реализации амбициозных планов Ярослава Качиньского, ведь консерваторы считают, что являются именно той силой, которая преобразует Польшу. Они хотят «морально очистить» страну от либерального влияния, а установление контроля над судебной ветвью власти — это шаг к созданию авторитарной системы», — подчеркнул эксперт.

«Углубление демократии»

Польская судебная реформа вызвала большое возмущение не только внутри страны, но и в Брюсселе. В начале июля Еврокомиссия дала ход расследованию действий Варшавы. Об этом журналистам заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

«Сегодня Еврокомиссия начала процедуру относительно закона о Верховном суде, направив письмо с официальным уведомлением в Польшу. У властей Польши есть один месяц, чтобы ответить на письмо», — заявил он.

В Брюсселе были вынуждены пойти на этот шаг, поскольку переговоры с польскими властями на тему сохранения в стране верховенства закона не дали ощутимых результатов.

Это далеко не первое предупреждение со стороны Евросоюза. Год назад Варшава уже получала уведомление о недопустимости проводимых в стране реформ. Партии Качиньского была дана возможность представить свои аргументы в защиту такой политики.

Однако доводы Варшавы не удовлетворили общеевропейские власти, и в декабре 2017 года против польской стороны был запущен санкционный механизм, предусмотренный Лиссабонским договором. В соответствии с европейским законодательством Варшава рискует остаться без дотаций ЕС — сейчас страна получает порядка €10 млрд ежегодно. Кроме того, нельзя исключать, что Польша лишится права голоса в Совете Евросоюза . За резолюцию, подразумевающую возможность применения санкций в отношении Варшавы, проголосовали 438 депутатов Европарламента , против таких мер высказались 152.

Однако никакие увещевания и угрозы не смогли существенно повлиять на позицию Варшавы. Как заявил в декабре прошлого года президент страны Анджей Дуда, судебная реформа якобы способствует «углублению демократии». По мнению политика, разговоры о том, что принимаемые в стране законы противоречат принципу разделения ветвей власти, не имеют под собой оснований: на самом деле в стране якобы идёт процесс «взаимного уравновешивания властей».

«Благодаря этим юридическим изменениям внедряются необходимые демократические решения», — заявил глава государства.

Столкнувшись с таким упорным сопротивлением, в ЕС даже начали поговаривать о возможном выходе Польши из его состава. Например, такое предположение выдвинул в начале нынешнего года президент Европейского совета Дональд Туск . В интервью изданию Tygodnik Powszechny он заявил, что действующие власти Польши вполне могут инициировать референдум по этому вопросу, если страна станет донором для ЕС.

«Я могу с лёгкостью представить ситуацию, когда Польша окажется среди чистых доноров. Тогда правительство Польши может решить, что настало время спросить поляков, хотят ли они, чтобы Польша продолжила оставаться в ЕС», — отметил политик.

В мае еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова допустила, что ЕС сам может начать исключать страны, отстаивающие эгоистичный курс в рамках союза.

Юрова сравнила такие государства с балластом, назвав в качестве основных кандидатов на выход Польшу и Венгрию

«Станет моральным крахом»

По мнению экспертов, Евросоюз будет вынужден применить к Варшаве санкции и, в конечном счёте, это может спровоцировать крах партии Качиньского на внутриполитической арене.

«В основе Евросоюза лежит переговорный механизм, готовность идти на компромиссы. Если Польшу лишат права голоса в ЕС, она превратится в парию, в конечном итоге, это снизит позиции Варшавы. Конфликтность Польши, её неготовность к компромиссам негативно влияют на репутацию Варшавы — даже без санкций это может привести к негативным последствиям», — прогнозирует Станислав Кувалдин.

Похожей точки зрения придерживается доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Как отметил эксперт в беседе с RT, Брюссель не стал сразу прибегать к санкциям, потому что Польша — важный игрок, у неё много голосов в Совете ЕС, а также она близко связана с государствами Вышеградской группы и Прибалтикой.

«Но сейчас может наступить такой момент, когда ввести санкции всё же придется. Ситуация складывается таким образом, что ЕС, скорее всего, придётся реализовать свои угрозы — Варшава не пошла на уступки, напротив, сделала свой ход. И если Польшу, например, лишат права голоса в ЕС, это будет для неё настоящим моральным крахом. На данный момент у ЕС козырей в этом споре больше, чем у польских властей», — пояснил эксперт.

Брюссель не станет уступать Варшаве, так как речь идёт о принципиальных для Евросоюза вопросах. Варшава своими действиями подрывает ту ценностную основу, на которой ЕС создавался и которая зафиксирована в его основополагающих актах. И если эту активность не пресечь, она может привести к дроблению союза, подать плохой пример для других участников, считают эксперты.

Но и правящая в Польше партия Ярослава Качиньского тоже пока не готова идти на уступки под угрозой санкционных мер.

«На «Право и справедливость» санкции ЕС смогут произвести эффект лишь в том случае, если они вызовут политический кризис в Польше. И этого исключать нельзя, потому что в стране существует серьёзное сопротивление этим реформам. Да, «ПиС» имеет большинство, но оно не очень устойчиво. Если внутренние проблемы в сочетании с внешним давлением приведут к снижению политического влияния «ПиС», ситуация упростится и для Брюсселя, и для самих поляков», — подвёл итог Александр Тэвдой-Бурмули.