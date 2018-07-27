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Летучая пришла на закрытую вечеринку GQ в рамках «Жары-2018» в стразах и с любимыми мужем, а Топурия — в бахроме…
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Летучая пришла на закрытую вечеринку GQ в рамках «Жары-2018» в стразах и с любимыми мужем, а Топурия — в бахроме… 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
26 июля в Баку состоялась закрытая вечеринка журнала GQ, организованная в рамках фестиваля «Жара».
Звезды собрались на after-party, чтобы отпраздновать старт вот уже третьего по счету музыкального марафона. Поздравить организаторов фестиваля Эмина Агаларова, Григория Лепса и Сергея Кожевникова пришли многие звезды шоу-бизнеса, среди которых были Кети Топурия, Филипп Киркоров, Елена Летучая с мужем, Александр Ревва, Мот и Мария Мельникова, Feduk, Лейла Алиева, Кети Топурия и другие.
Селебрити в этот вечер смогли не только насладиться изысканными закусками и напитками, но и зажечь под выступления своих коллег, а также услышать хит Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица».
Больше фото о том, как прошла закрытая вечеринка GQ, смотри в нашей фотогалерее!
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Фото:пресс-служба
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