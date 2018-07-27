«Прям Ким Кардашьян!» Поклонники в восторге от пышных бедер Насти Каменских 

31-летняя Настя Каменских показала свои формы в «хищном» купальнике.
Как бы не худела Настя Каменских ее пышные формы, сводящие с ума мужчин и вызывающие зависть у женщин, остаются с певицей всегда. Артистка знает свои главные достоинства и с удовольствием делится ими с публикой. Сейчас Каменских находится в Баку на фестивале «Жара» и оттуда делится с фолловерами горячими фотографиями. Вот певица наслаждается солнцем в «хищном» купальнике около бассейна, представляя публике во всей красе свои пышные ягодицы.
Поклонники в восторге от свежего кадра Насти и сравнивают ее с Ким Кардашьян: «Украинская Кардашян»; «Красивая, шикарная Настя. Очень сексуальная. Для мужчин она просто огонь»; «Прям, Ким Кардашьян. Это комплимент»; «Даже со спины можно влюбиться в Настю!»; «Талия замечательная!», — пишут одни. Но среди комментаторов нашлись и те, кто посчитал фото Каменских чересчур вульгарным и попросил певицу быть скромнее.
А как ты считаешь: стоит ли показывать Насте свою фигуру?
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Фото:Instagram