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Экологи: в Южном парке более десяти процентов деревьев признаны усыхающими
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Экологи: в Южном парке более десяти процентов деревьев признаны усыхающими 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде на территории Южного парка 10,27% деревьев при обследовании были отнесены к категории усыхающих. Об этом «Клопс» сообщила сопредседатель организации «Экозащита» Александра Королёва.
Лесопаталогическое обследование растительности в парке было проведено в мае-июне текущего года. Оно было назначено по настоянию природоохранной прокуратуры и проведено «Центром защиты леса Калининградской области» — единственной в регионе организации, в которой есть эксперты-лесопатологи, говорит Королёва.
По её словам, результаты экспертизы удручают. Из 5285 деревьев здоровы только 1831 (34,65%). Страдают от разной степени ослабленности 2792 дерева (52,83%). 543 ствола (10,27%) признаны усыхающими, из них более 200 эксперты порекомендовали вырубить.
В целом лесопатологи отнесли деревья парка к классу «ослабленных насаждений». Причиной ухудшения состояния зелёных насаждений они назвали большую антропогенную нагрузку, уточнила представитель «Экозащиты».
“Среди причин удручающего состояния парка, практически потерявшего десять процентов деревьев, не указана главная — отсутствие грамотного надлежащего ухода”, — считает Александра Королёва.
Она добавила также, что причину плачевного состояния деревьев в Южном парке следует искать в нарушении мелиорации и в других проблемах, выявленных на территории. Среди них — регулярное подтопление территории, низко выстригаемые газоны, мёртвые деревья, которые не вырубаются годами, а также горы бурелома.
Ранее природоохранная прокуратура установила, что администрация Калининграда выдавала разрешения на вырубку деревьев в Южном парке с нарушениями закона.
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