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NASA сообщает, что нового сигнала марсохода не будет в ближайшее время
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NASA сообщает, что нового сигнала марсохода не будет в ближайшее время 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
«Opportunity» ушел в спящий режим.
Научные специалисты утверждают, что на получение нового сигнала марсохода «Opportunity», возможно, уйдет много времени.
Так, представители агентства NASA не исключили, что сигнал с аппарата будет отсутствовать с несколько недель или месяцев.
Данная информация предоставлена на официальном сайте агентства в четверг, 26 июля.
Уточняется, что сигнала не будет из-за пылевой бури на Марсе. Ранее она охватила Красную планету.
Отметим, что пылевая буря, по последним данным, пошла на спад.
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