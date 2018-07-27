NASA сообщает, что нового сигнала марсохода не будет в ближайшее время 

«Opportunity» ушел в спящий режим.
Научные специалисты утверждают, что на получение нового сигнала марсохода «Opportunity», возможно, уйдет много времени.
Так, представители агентства NASA не исключили, что сигнал с аппарата будет отсутствовать с несколько недель или месяцев.
Данная информация предоставлена на официальном сайте агентства в четверг, 26 июля.
Уточняется, что сигнала не будет из-за пылевой бури на Марсе. Ранее она охватила Красную планету.
Отметим, что пылевая буря, по последним данным, пошла на спад.