NASA сообщает, что нового сигнала марсохода не будет в ближайшее время

«Opportunity» ушел в спящий режим.

Научные специалисты утверждают, что на получение нового сигнала марсохода «Opportunity», возможно, уйдет много времени.

Так, представители агентства NASA не исключили, что сигнал с аппарата будет отсутствовать с несколько недель или месяцев.

Данная информация предоставлена на официальном сайте агентства в четверг, 26 июля.

Уточняется, что сигнала не будет из-за пылевой бури на Марсе. Ранее она охватила Красную планету.

Отметим, что пылевая буря, по последним данным, пошла на спад.