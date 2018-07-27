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Сенат США устным голосованием дал согласие снизить таможенные пошлины на более 1600 наименований импортных товаров
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Сенат США устным голосованием дал согласие снизить таможенные пошлины на более 1600 наименований импортных товаров 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Вашингтон, 27 июля /Синьхуа/ — Как сообщили СМИ, Сенат США в четверг по итогам устного голосования единогласно принял комплексный таможенный законопроект, согласившись снизить таможенные пошлины на более 1600 видов импортных товаров. Агентство Рейтер после анализа заявило, что более половины из упомянутых товаров импортируются из Китая.
Сенат США еще не опубликовал текст данного законопроекта, однако согласно анализу агентства Рейтер, данный законопроект снизит таможенные пошлины на около 1660 импортных товаров, в том числе тостеры и химические продукты, среди них около половины производится в Китае. —0—
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