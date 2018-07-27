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Над Новосибирском началось самое длинное лунное затмение за 100 лет
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Над Новосибирском началось самое длинное лунное затмение за 100 лет 

ngs.ru 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
В небе над Новосибирском началось полное лунное затмение — оно будет самым долгим за 100 лет.
НГС в режиме онлайн следит за происходящим в небе — тучи и облака, которые скрывали небе днём разошлись и спутник земли стал виден.
Если вы решите присоединиться к нам, то фотографируйте Луну и присылайте нам снимки через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Новосибирцы уже начали выкладывать в соцсети фотографии с Луной.
А наши коллеги из НГС. Омск ведут у себя в группе «ВКонтакте» онлайн-трансляцию с телескопа.
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