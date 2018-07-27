Над Новосибирском началось самое длинное лунное затмение за 100 лет

В небе над Новосибирском началось полное лунное затмение — оно будет самым долгим за 100 лет.

НГС в режиме онлайн следит за происходящим в небе — тучи и облака, которые скрывали небе днём разошлись и спутник земли стал виден.

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Новосибирцы уже начали выкладывать в соцсети фотографии с Луной.