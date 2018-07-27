«Вам оно надо?»: певица Валерия собирается в поход с палатками

Большинство людей хоть раз в своей жизни побывали в путешествии с палатками и песнями под гитару у костра. Но то, что естественно для большинства, не всегда вписывается в рамки звездной жизни. Популярная эстрадная певица Валерия , к примеру, очень удивила своих поклонников сообщением, что вскоре намерена отправиться в поход.

Изящная и элегантная супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия у многих ассоциируется исключительно с модой и сценой. Поэтому новое заявление артистки, сделанное ею накануне в социальных сетях, слегка обескуражило многих ее подписчиков.

Оказывается, певица намерена вскоре отправиться в поход и, судя по тому, что она на недавнем фото внимательно изучает качество некой палатки, многие интернет-пользователи предположили, что поход будет отнюдь не однодневный. Поклонники звездной блондинки тут же забили тревогу, вопрошая, к чему современной женщине ее статуса и положения спать на голой земле.

«Осторожно, в лесу клещи» «Смотрите, чтоб медведи вас не съели…» «Вот вам оно надо? Смысл в таком отдыхе? Ни удобств, ни еды нормальной» «Там комары, клещи и нет туалета… Зачем вам туда?» «Вы? В поход? А вдруг ноготь сломается?» Сама Валерия никак не стала комментировать неуместные замечания интернет-пользователей. Напомним, что всего несколькими днями ранее певица прямо заявила — спорт не является сильной стороной ее супруга Иосифа Пригожина. На фоне этого, конечно, многим поклонникам стало интересно, как же он тогда согласился составить артистке компанию в ее путешествии на лоно природы.