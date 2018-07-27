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Встречу главы посвятят организации досуга жителей района в летний период
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Встречу главы посвятят организации досуга жителей района в летний период 

Управа района Соколиная гора 47 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Глава управы района Соколиная гора Александр Аксенов проведет встречу с населением в следующую среду, 1 августа.
Ключевой темой встречи станет работа с населением социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной направленности в летний период. Участниками встречи станут представители ТЦСО «Сокольники» и Досугового центра «Соколинка». Сотрудники учреждений расскажут, работа каких кружков и секций была организована этим летом, и какие массовые мероприятия ждут жителей Соколиной горы в ближайшее время. Уделят внимание реализации проекта «Московское долголетие», сообщат, какие досуговые и образовательные возможности доступны для представителей старшего поколения. Кроме того, представители учреждений поделятся планами на предстоящий учебный год.
После выступлений всех докладчиков жители смогут задать свои вопросы представителям управы района Соколиная гора и депутатам Совета депутатов МО Соколиная гора.
Начало встречи в 19.00 в школе № 446 по адресу: Журавлёв переулок, дом 3, вход свободный.
Фото: предоставлено управой района Соколиная гора.
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