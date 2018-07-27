Обманутые дольщики компании «Стройиндустрия» в Вологде начали получать страховые выплаты 

ТАСС, 27 июля. Первый обманутый дольщик, пострадавший от обанкротившейся компании «Стройиндустрия» в Вологодской области, получил около 4 млн рублей страховой выплаты от компании «Респект». Всего 177 человек подали иски в суд в отношении «Респекта», 171 иск удовлетворен, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.
"Сегодня участница долевого строительства «Стройиндустрии» получила денежные средства от страховой компании «Респект», они были взысканы службой судебных приставов и перечислены ей в полном объеме. С ООО «Респект» в пользу вологжанки взыскано страховое возмещение, неустойка, компенсация морального вреда, штраф. Общий размер взыскания составил 3 млн 925 тыс. 731 рубль", — сообщила пресс-служба.
Ранее Вологодский городской суд частично удовлетворил требования истицы. Это решение было оставлено без изменений в апелляционной инстанции.
В настоящее время Вологодский городской суд массово удовлетворяет иски граждан по взысканию с «Респекта» возмещений по договорам страхования. На 27 июля в суд подано 177 исков к компании «Респект» — это половина от заключенных договоров долевого участия «Стройиндустрии», удовлетворено — 171.
В области насчитывается 80 компаний-застройщиков и почти 5 тыс. договоров о долевом участии в строительстве. В реестре пострадавших граждан значилось почти 300 человек по 16 проблемным домам. Большинство из них — это дольщики «Стройиндустрии», которая не достроила три многоквартирных дома в Вологде, где в жилье вложились 350 человек.