Энн Хэтэуэй эмоционально высказалась о жестоком убийстве 18-летней чирлидерши

Недавно в Калифорнии произошла трагедия, которая всколыхнула всю Америку. В прошлое воскресение была жестоко убита 18-летняя чирлидерша Ния Уилсон (Nia Wilson). В совершении этого тяжкого преступления подозревают 27-летнего Джона Коуэлла, который был арестован. По одной из версий, мужчина резко вытащил нож из куртки и ударил погибшую на железнодорожной платформе, когда она вышла на станции Макартур в Окленде. В тот момент девушка помогала пожилой женщине выйти из вагона. Также ранения получила ее 21-летняя сестра, которая была доставлена в больницу.

больше по теме

Энн Хэтэуэй отмечает 35-летний юбилейСегодня известной голливудской актрисе Энн Хэтэуэй исполняется 35 лет. Случившееся привело к массовым протестам, несмотря на то что полиция не связывает преступление с межрассовой рознью. Возмущена случившимся и знаменитая актриса Энн Хэтэуэй (Anne Hathaway). После трагического и жестокого нападения на Нию и Лахтифу Уилсон она написала эмоциональное сообщение в соцсети. Звезда также решила поддержать движение BlackLivesMatter (интернациональное движение активистов, которые выступаю против насилия в отношении чернокожего населения — прим. ред,). Убийство девушки стало одним из самых жестоких за последнее время в США , поэтому артистка решила привлечь внимание к расовым аспектам этого дела.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1831406562791444795_1470296487"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0015625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0015625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Энн также разместила фото, на котором запечатлена улыбающаяся Ния. Она в трех абзацах выразила глубокую поддержку и сочувствие родным и близким девушки. «Убили Нию Уилсон — пусть она покоится с миром, в котором ей было отказано здесь. Это не выразить и произошедшее не должно быть встречено молчанием. Она не хэштег; Она была черной женщиной, и она была хладнокровно убита белым человеком. Белые люди, включая меня, включая вас, должны впитать в полоть до самых глубин мозга правду о том, что все черные люди ежедневно боятся за свою жизнь в Америке и они делают это уже в течение поколений. У белых людей нет подобного страха перед насилием. Учитывая эти данности, мы должны спросить себя (белых) — насколько мы „достойны“ на самом деле? Не в наших намерениях, а в наших действиях? В нашем бездействии? Мир, молитвы и справедливость для Ниа и семьи Уилсон», — написала Энн. Комментарии к своей публикации актриса отключила. Однако в Сети не утихают обсуждения ее слов.