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И.о. постпреда в ООН: «Ат-Танф» в Сирии мешает установлению мира
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И.о. постпреда в ООН: «Ат-Танф» в Сирии мешает установлению мира 

РИА Новости 1 час назад
ООН, 27 июл — РИА Новости. Американская военная база «Ат-Танф» в Сирии не имеет положительного воздействия на ситуацию в стране, завил в пятницу на заседании Совбеза ООН исполняющий обязанности постпреда РФ Дмитрий Полянский.
"Мы к тому же не видим, чтобы функционирование этой базы ("Ат-Танф" — ред.) способствовало установлению мира и искоренению терроризма", — сказал Полянский в ходе обсуждения вопроса гуманитарной помощи детям в Сирии.
Он добавил, что «не наблюдается существенного движения с обеспечением жизненно важных поставок для обитателей лагеря Рукбан, расположенного в закрытой зоне вокруг американской военной базы „Ат-Танф“.
При этом, по словам Полянского, „особняком в этой истории стоят „Белые каски“, маскировавшиеся под организацию гражданской обороны Сирии и участвовавшие при этом в самых одиозных провокациях, в том числе с использованием отравляющих веществ“
»Исходим из понимания, что после вывоза «Белых касок» в Сирии станет безопаснее, а эти деятели, перебравшись к своим зарубежным спонсорам в Европе и Северной Америке, прекратят наконец заниматься провокациями и воздержатся от помощи террористам", — заключил и.о. постпреда.
В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ*. Помимо базы в районе Ат-Танф, коалиция США (в основном это американский спецназ) оказывает поддержку «Сирийским демократическим силам» (СДС) в провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор.
Организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларирует своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется Дамаском и Москвой в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности, включая инсценировки химических атак.
По собственным данным организации, на этой неделе через Израиль Сирию покинули 98 сотрудников организации и 324 члена их семей, которых в дальнейшем планируется расселить по западным странам.
*Запрещённая в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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