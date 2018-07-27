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Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку
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Гендиректор Чернобыльской АЭС подал в отставку 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин подал в отставку из-за разногласий с министерством экологии Украины. Об этом сообщается на официальном сайте станции.
В заявлении отмечается, что для успешного завершения реализуемых на ЧАЭС проектов требовалась слаженная работа всех вовлеченных сторон, однако власти создали искусственный конфликт с руководством станции, который быстро принял личностный характер.
"Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход — единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему", — говорится в заявлении Грамоткина.
Ранее сообщалось, что Чернобыльская АЭС объявила тендер на строительство нового укрытия.
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