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Ссылка дня: прямая трансляция лунного затмения от NASA
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Ссылка дня: прямая трансляция лунного затмения от NASA 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Агентство NASA запустило прямую трансляцию лунного заметния века, которое 27 июля совпало с великим противостоянием Марса. Подобное астрономическое явление бывает раз в 25 000 лет.
Кроме того, затмение будет самым длинным: Луна пройдет почти через центр земной тени и одновременно будет находиться на максимальном удалении от нашей планеты. У небесных тел закон такой: чем дальше они от объекта, вокруг которого вращаются, тем ниже их скорость.
Максим Ховричев, заведующий лаборатории астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории, объяснил нам, что это за явления и как ими лучше любоваться.
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