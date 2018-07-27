«Совсем с ума спрыгнули?»: россияне в шоке от нового налога

России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Проработать этот вопрос поручил вице-премьер Дмитрий Козак Минпромторгу на совещании о мерах поддержки алюминиевой промышленности. Если такой шаг одобрят, законопроект должны подготовить к 1 октября будущего года, сообщает PRIMPRESS.

Утилизационный сбор является одной из мер, направленных на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности.

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями» , сумма платежа может составить до 10% от стоимости велосипеда. На российскую продукцию при этом, по аналогии с отечественным автопромом, цены не повысятся, а на зарубежную вырастут пропорционально. Это, по мнению специалистов, простимулирует российское производство.

Отметим, что крупнейшие предприятия по производству алюминия, такие, как «Красноярский алюминиевый завод», «Волгоградский алюминиевый завод», «Уральский алюминиевый завод», «Братский алюминиевый завод» и другие входят в «Русал» миллиардера Олега Дерипаски

Инициатива правительства вызвала резкую негативную реакцию у россиян. В соцсетях пишут, что так недалеко до налога на воздух.

Вот что пишут россияне (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«А еще не ввели налог.. НА ТО ЧТО НАРОД ЗВЕЗДЫ СЧИТАЕТ»

«Совсем с ума спрыгнули?»

«Велосипеды уже делают с карбоновой рамой при чем тут алюминий».

«Господа, не мелочитесь, вводите УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР на все виды товаров. Продукты мы все утилизируем на горшке, а все остальное, по мере возможности, кто на дачу, кто на окраину в ближайший лесок. Может после этого, РВАНЕМ?»

«Надо бы ввести налог на экскременты. Каждый день можно обирать людишек».

«Вот это все называется реформы? Повышение налогов реформой не является. Нельзя из болота сделать реку, путем уничтожения лягушек».