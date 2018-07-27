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На новосибирский форум «Технопром» ждут Путина
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На новосибирский форум «Технопром» ждут Путина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
До ежегодного форума технологического развития «Технопром» остается месяц, а разговоров вокруг него хоть отбавляй. На сегодняшнй день известно, что основными темами станут перезагрузка областной программы реиндустриализации, публичное обсуждение стратегии социально-экономического развития региона и дискуссия вокруг проекта новосибирского научного центра, известно также как «Академгородок 2.0». Правда, неизвестно, кто будет главным хедлайнером от правительства. В предыдущие годы «Технопром» курировал Дмитрий Рогозин, а программу реиндустриализации возглавлял Аркадий Дворкович, но в настоящее время ни тот ни другой уже не в команде Дмитрия Медведева. Поэтому усиливаются слухи, что на «Технопром» следует ожидать председателя правительства или же первое лицо государства.
Комментарий: может быть, приедет
Официальный комментарий о том, кто же все-таки приедет на форум, пока отсутствует. Однако в пятницу утром обозреватель «ФедералПресс» позвонил в пресс-службу форума по вопросам аккредитации и услышал, что в этом году условия могут быть жестче, чем обычно. «Это связано с тем, что, может быть, приедет президент РФ Владимир Путин», — пояснили нам.
Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости».
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