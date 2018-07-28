Трудовые книжки останутся бумажными до 2027 года

Переходный период для введения электронных трудовых книжек закончится 1 января 2027 года.

До этого работодатели будут вести документы сотрудников в бумажном виде. Об этом сообщили 27 июля в Министерстве труда и социальной защиты.

Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку»,

В министерстве пояснили, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности россиянина. Для этого работодатели будут передавать сведения в Пенсионный фонд России

Представитель ведомства также добавила, что бумажная и электронная трудовые книжки имеют равную юридическую силу.