Трудовые книжки останутся бумажными до 2027 года 

Переходный период для введения электронных трудовых книжек закончится 1 января 2027 года.
До этого работодатели будут вести документы сотрудников в бумажном виде. Об этом сообщили 27 июля в Министерстве труда и социальной защиты.
Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку»,
— заявила замглавы ведомства Любовь Ельцова. Ее слова приводит агентство ТАСС.
В министерстве пояснили, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности россиянина. Для этого работодатели будут передавать сведения в Пенсионный фонд России.
Представитель ведомства также добавила, что бумажная и электронная трудовые книжки имеют равную юридическую силу.
Законопроект об электронных трудовых книжках будет внесен в Государственную думу в 2019 году.
По материалам: ptzgovorit.ru