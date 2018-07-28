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Трудовые книжки останутся бумажными до 2027 года
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Трудовые книжки останутся бумажными до 2027 года 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Переходный период для введения электронных трудовых книжек закончится 1 января 2027 года.
До этого работодатели будут вести документы сотрудников в бумажном виде. Об этом сообщили 27 июля в Министерстве труда и социальной защиты.
Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку»,
— заявила замглавы ведомства Любовь Ельцова. Ее слова приводит агентство ТАСС.
В министерстве пояснили, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности россиянина. Для этого работодатели будут передавать сведения в Пенсионный фонд России.
Представитель ведомства также добавила, что бумажная и электронная трудовые книжки имеют равную юридическую силу.
Законопроект об электронных трудовых книжках будет внесен в Государственную думу в 2019 году.
По материалам: ptzgovorit.ru
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