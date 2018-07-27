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Артиллеристы российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отрабатывают в ходе полевых занятий взаимодействие с расчетами БПЛА
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Артиллеристы российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отрабатывают в ходе полевых занятий взаимодействие с расчетами БПЛА 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня российский и белорусский расчеты провели первые тестовые полеты на новом полигоне Матыбулак в предгорьях хребта Заилийский Алатау.
В рамках единого дня огня артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отрабатывают методику взаимодействия по огневому поражению условного противника.
Расчеты авиагрупп БПЛА «Гранат-1» и «Застава» обеспечивают обнаружение позиций боевой техники и инженерных укреплений условного противника и передают их координаты на командный пункт артиллерийского дивизиона.
После этого мишени, имитирующие боевую технику и огневые точки условного противника, уничтожаются сосредоточенным огнём 122-мм самоходных установок «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град».
На полигонах и учебно-тренировочных комплексах российского соединения в рамках лагерного сбора артиллерийских подразделений учебно-боевые задачи выполняют более 800 солдат и офицеров, задействовано около 100 единиц артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.
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