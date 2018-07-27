Артиллеристы российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отрабатывают в ходе полевых занятий взаимодействие с расчетами БПЛА

Сегодня российский и белорусский расчеты провели первые тестовые полеты на новом полигоне Матыбулак в предгорьях хребта Заилийский Алатау.

В рамках единого дня огня артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан , совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отрабатывают методику взаимодействия по огневому поражению условного противника.

Расчеты авиагрупп БПЛА «Гранат-1» и «Застава» обеспечивают обнаружение позиций боевой техники и инженерных укреплений условного противника и передают их координаты на командный пункт артиллерийского дивизиона.

После этого мишени, имитирующие боевую технику и огневые точки условного противника, уничтожаются сосредоточенным огнём 122-мм самоходных установок «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град».

На полигонах и учебно-тренировочных комплексах российского соединения в рамках лагерного сбора артиллерийских подразделений учебно-боевые задачи выполняют более 800 солдат и офицеров, задействовано около 100 единиц артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.