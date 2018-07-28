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Ремонтные работы начались сразу на четырех мостах Подмосковья
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Ремонтные работы начались сразу на четырех мостах Подмосковья 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Ремонтные работы на четырех мостах начались в Домодедово, Истре, Шатуре и Одинцове, как сообщила пресс‐служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Техническое состояние подлежащих ремонту мостов было призвано специальной экспертизой неудовлетворительным В течение ремонта движение по мостам стало реверсивным, а скорость движения снизилась до 40 км/ч.
Ремонт проходит в Домодедово на мосту через реку Северку, в Истре на мостовом переходе у деревни Вельяминово, в Шатуре на мосту через реку Летовку у села Середняково и в Одинцовском районе на мосту через реку Молодню у села Каринское.
Разбираются старые конструкции, будут заменены балки пролетных строений, будут заменены плиты проезжей части, дорожного полотна и барьерных огражданий, системы водоотвода и дренаж. Все опоры — крайние и промежуточные — будут обновлены. Будут проводиться работы над сопряжениями, конусами и лестничными сходами.
Ремонт завершится в 2019 году.
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