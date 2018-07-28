Ремонтные работы начались сразу на четырех мостах Подмосковья

Техническое состояние подлежащих ремонту мостов было призвано специальной экспертизой неудовлетворительным В течение ремонта движение по мостам стало реверсивным, а скорость движения снизилась до 40 км/ч.

Ремонт проходит в Домодедово на мосту через реку Северку, в Истре на мостовом переходе у деревни Вельяминово, в Шатуре на мосту через реку Летовку у села Середняково и в Одинцовском районе на мосту через реку Молодню у села Каринское.

Разбираются старые конструкции, будут заменены балки пролетных строений, будут заменены плиты проезжей части, дорожного полотна и барьерных огражданий, системы водоотвода и дренаж. Все опоры — крайние и промежуточные — будут обновлены. Будут проводиться работы над сопряжениями, конусами и лестничными сходами.

Ремонт завершится в 2019 году.