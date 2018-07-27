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«Дома поговорим»: Ловеласа Шнурова атакует Акиньшина
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«Дома поговорим»: Ловеласа Шнурова атакует Акиньшина 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров просто нарасхват. Знаменитые и не очень женщины штурмуют сердце певца.
На Сергея обратила внимание экс-возлюбленная актриса Оксана Акиньшиной и, кажется, он потянулся к ней. Неделю назад они разорвали соцсети своими совместными фото, а теперь беззастенчиво заигрывают друг с другом в микроблоге певца.
В своем Instagram лидер «Ленинграда» опубликовал снимок на котором позирует в спортивной форме. Ниже он пояснил, что готовится бежать марафон. Вскоре в комментариях к посту появилась Оксана. «Боже, ты пугаешь меня таким активным спортом!» — атаковала артистка экс-возлюбленного колкой фразой. «Дома поговорим», — ответил ей Сергей.
Певец и актриса знакомы уже давно. Их первая встреча состоялась на съемках фильма «Игра мотыльков». Тогда Оксане исполнилось только пятнадцать, а Сергей был вдвое старше, однако это не помешало их отношениям продлиться около двух лет.
Отметим, что не только Акиньшину подозревают в связи со Шнуровым. Поговаривают, что что после расставания с женой Сергей переключился на ее подругу предпринимательницу Нику Белоцерковскую. Интересно, что лидер группы «Ленинград» на три года младше бизнесвумен. Отношения пары зашли так далеко, что, говорят, парочка вместе провела отпуск во Франции и Италии.
Сергей, как опытный ловелас, предпочитают не комментировать слухи о своих романах. В Сети он заявляет, что наслаждается свободой. В одном из опубликованных стихотворений, певец призывает избавлять себя от уз брака: «Я скачу опять, как Витязь, / И стреляю холостыми. / Люди, чаще разводитесь! /Это право не отымет/ Никакой закон дурацкий. / Быть не вместе — это праздник!»
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