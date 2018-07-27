«Дома поговорим»: Ловеласа Шнурова атакует Акиньшина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров просто нарасхват. Знаменитые и не очень женщины штурмуют сердце певца.

На Сергея обратила внимание экс-возлюбленная актриса Оксана Акиньшиной и, кажется, он потянулся к ней. Неделю назад они разорвали соцсети своими совместными фото, а теперь беззастенчиво заигрывают друг с другом в микроблоге певца.

В своем Instagram лидер «Ленинграда» опубликовал снимок на котором позирует в спортивной форме. Ниже он пояснил, что готовится бежать марафон. Вскоре в комментариях к посту появилась Оксана. «Боже, ты пугаешь меня таким активным спортом!» — атаковала артистка экс-возлюбленного колкой фразой. «Дома поговорим», — ответил ей Сергей.

Певец и актриса знакомы уже давно. Их первая встреча состоялась на съемках фильма «Игра мотыльков». Тогда Оксане исполнилось только пятнадцать, а Сергей был вдвое старше, однако это не помешало их отношениям продлиться около двух лет.

Отметим, что не только Акиньшину подозревают в связи со Шнуровым. Поговаривают, что что после расставания с женой Сергей переключился на ее подругу предпринимательницу Нику Белоцерковскую . Интересно, что лидер группы «Ленинград» на три года младше бизнесвумен. Отношения пары зашли так далеко, что, говорят, парочка вместе провела отпуск во Франции и Италии

Сергей, как опытный ловелас, предпочитают не комментировать слухи о своих романах. В Сети он заявляет, что наслаждается свободой. В одном из опубликованных стихотворений, певец призывает избавлять себя от уз брака: «Я скачу опять, как Витязь, / И стреляю холостыми. / Люди, чаще разводитесь! /Это право не отымет/ Никакой закон дурацкий. / Быть не вместе — это праздник!»

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