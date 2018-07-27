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Инвестпрограмма по электрификации горных районов будет разработана в Северной Осетии
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Инвестпрограмма по электрификации горных районов будет разработана в Северной Осетии 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Инвестиционная программа по электрификации высокогорных территорий в местах образования туристических кластеров будет разработана в Северной Осетии. Об этом стало известно на рабочей встрече главы республики Вячеслава Битарова с делегацией ПАО «МРСК Северного Кавказа», передает пресс-служба главы и правительства республики.
"Одним из приоритетных направлений для республики является электроснабжение высокогорных территорий. В местах образования туристических кластеров необходимо качественное электроснабжение. Соответствующая инвестиционная программа в скором времени будет утверждена — заявка находится на стадии рассмотрения", — говорится в сообщении.
В настоящий момент сети в горных районах изношены, на линиях нет промежуточных подстанций.
Как также сообщалось, горные населенные пункты Куртатинского ущелья Северной Осетии газифицируют до конца года. На эти цели "Газпром" выделил 540 млн рублей. Работы велись с осени прошлого года.
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