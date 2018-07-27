Инвестпрограмма по электрификации горных районов будет разработана в Северной Осетии

"Одним из приоритетных направлений для республики является электроснабжение высокогорных территорий. В местах образования туристических кластеров необходимо качественное электроснабжение. Соответствующая инвестиционная программа в скором времени будет утверждена — заявка находится на стадии рассмотрения", — говорится в сообщении.

В настоящий момент сети в горных районах изношены, на линиях нет промежуточных подстанций.