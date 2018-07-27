Ещё
Дрозденко подписал закон о запрете хозяйственной деятельности на месте захоронений в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дрозденко подписал закон о запрете хозяйственной деятельности на месте захоронений в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленобласти подписал принятый ранее ЗакСобранием региона, областной закон, регламентирующий проведение хозяйственной деятельности на месте выявленных захоронений.
Закон, который вступит в силу с 1 октября 2018 года, устанавливает особенности проведения изыскательско-поисковых работ и осуществления хозяйственной деятельности в границах территорий Ленобласти, на которых в период 1939-1944 годов велись боевые действия.
Теперь предпринимателям перед началом работ придется проводить изыскательско-поисковые мероприятия, которые позволят обеспечить сохранение исторической памяти по отношению к павшим защитникам Родины, а также гарантируют инвесторам соблюдение их бизнес-интересов.
Напомним, что в настоящее время в Ленобласти активно ведутся работы по сохранению исторической памяти о погибших защитниках Отечества: сегодняшний день выявлено 774 воинских захоронения, из которых 611 — паспортизированы и поставлены на учет. Полностью паспортизацию планируется завершить к маю 2020 года — к 75-летию Победы.
Ivyborg.ru: последние новости
Жестокое массовое нападение на охранника в Девяткино попало на видео Скелет человека в спортивном костюме нашли под Тихвином Морской порт Выборга перестал принимать иностранные яхты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко151
Россияне остались без «кровавой Луны»71
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1013
Трудовые книжки попадут под запрет164
«Он не мой любовник»: Макрон сделал признание20
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение