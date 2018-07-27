Дрозденко подписал закон о запрете хозяйственной деятельности на месте захоронений в Ленобласти

Губернатор Ленобласти подписал принятый ранее ЗакСобранием региона, областной закон, регламентирующий проведение хозяйственной деятельности на месте выявленных захоронений.

Закон, который вступит в силу с 1 октября 2018 года, устанавливает особенности проведения изыскательско-поисковых работ и осуществления хозяйственной деятельности в границах территорий Ленобласти, на которых в период 1939-1944 годов велись боевые действия.

Теперь предпринимателям перед началом работ придется проводить изыскательско-поисковые мероприятия, которые позволят обеспечить сохранение исторической памяти по отношению к павшим защитникам Родины, а также гарантируют инвесторам соблюдение их бизнес-интересов.

Напомним, что в настоящее время в Ленобласти активно ведутся работы по сохранению исторической памяти о погибших защитниках Отечества: сегодняшний день выявлено 774 воинских захоронения, из которых 611 — паспортизированы и поставлены на учет. Полностью паспортизацию планируется завершить к маю 2020 года — к 75-летию Победы.