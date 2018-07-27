Расчистив «завалы», депутаты ушли отдыхать

Госдума завершила самую длинную за почти 20 лет весеннюю сессию нижней палаты.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин , подводя итоги сессии, напомнил, что были увеличены продолжительность и количество пленарных заседаний и продлена работа до конца июля. «Удалось не только принять важные решения по текущей повестке, но и рассмотреть те законопроекты, которые лежали в Госдуме, начиная с 1994 года», — сказал Володин. И подвел, как он сам выразился, «итоги разбора „законодательных завалов“: из 2020 законопроектов рассмотрено 1 965».

Комментируя в интервью НСН итоги работы Госдумы в минувшую сессию, первый зампредседателя комитета по культуре, депутат от КПРФ Владимир Бортко назвал одно обстоятельство, которое его весьма беспокоит: «средства массовой информации говорят „Дума приняла“ или „Дума не приняла“. Это »Единая Россия» приняла или нет! Наша фракция, как правило, бывает в оппозиции. В том числе и в (вопросе о) законе о повышении возраста выхода на пенсию», — указал Владимир Бортко.

Иной взгляд на работу Госдумы этого созыва высказала в эфире НСН глава комитета по жилищной политике и ЖКХ, депутат от «Справедливой России» Галина Хованская . По ее словам, спикеру палаты Вячеславу Володину удалось настроить депутатский корпус на конструктивную работу.

«Он настраивает на то, что не надо смотреть, из какой ты фракции, а надо смотреть, что ты предлагаешь, насколько это профессионально и качественно. Он, конечно, трудоголик, и всех заставил крутиться. У нас самая эффективная сессия была. Она самая тяжелая, но и очень эффективная», — заключила глава комитета.

Результаты сессии в целом, скорее, следует считать отрицательными, — заявил НСН первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов . По словам представителя ЛДПР, «много было принято законов, которые ухудшили положение граждан и бизнеса. Я говорю о пенсионной реформе и об увеличении фискальной нагрузки, НДС». Но есть и плюсы, — добавил депутат: «Например, мы простили задолженность за последние три года физическим лицам, предпринимателям, преимущественно налоговую. Приняли закон о гарантированных вкладах для малого бизнеса. Приняли закон о снижении налога на имущество за счет ограничения кадастровой стоимости… Есть небольшие плюсы, но, если говорить суммарно, то результат, конечно, отрицательный», — сказал депутат.

Так, может быть, уместен будет старый ленинский принцип «лучше меньше да лучше»?

Всеволод Нерознак