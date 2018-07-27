«Такие колени выставлять нельзя»: мини-платье жены Мота неудачно подчеркнуло ноги

Вчера в Баку состоялось торжественное открытие ежегодного музыкального фестиваля «Жара». В течение четырех дней на грандиозном мероприятии выступит множество звезд шоу-бизнеса. Не обошел своим вниманием мероприятие и рэпер Мот, появившийся на красной дорожке в сопровождении супруги, чьи ноги тут же стали предметом для обсуждения.

На фестиваль «Жара» рэпер Мот, как примерный семьянин, прилетел с женой, которая сопровождала его на красной дорожке. Выяснилось, что среди поклонников музыканта явно немногие в восторге от того, как выглядит не только он сам, но и его супруга. В сети отмечают, что рэпер всегда одевается так, словно на светские мероприятия попадает случайно, а его жену Марию Мельникову и вовсе раскритиковали буквально за все. На открытии фестиваля Мария появилась в белом мини-платье, открывающем ноги, далекие от идеала, которые и привлекли наибольшее внимание зрителей. Несовершенства во внешности, к тому же, были подчеркнуты босоножками на довольно невысоком каблуке.

В сети, обсуждая выход пары, отметили, что на своей странице в Инстаграме Мария выглядит совершенно иначе, чем на фото, сделанных другими людьми. Многие уверились, что для того чтобы выглядеть идеально, Мельникова прибегает к использованию фотошопа, ретушируя буквально каждый миллиметр. «Что с ней стало, ни внешности ни вкуса… зато понтов тележка!» «Коленки просто жесть» «Она ужасна — и платье, и ноги, и лицо» «Я вот одного не пойму, что же они в своих инстаграмах-то выглядят совсем не так? Это же весь день уйдёт на то, чтобы отфотошопить каждый свой сантиметр. Им времени не жалко?» «Ноги просто ужас, прятать надо» «Согласна, такие ноги и колени нужно скрывать, а не выставлять» «У Марии вкус абсолютно отсутствует конечно»

А несколько месяцев назад поклонники Мота активно обсуждали его новорожденного сына Соломона и то, что Марии удалось прийти в идеальную форму спустя всего 2 недели после родов. Теперь они, впрочем, не могут быть так уж уверены, что в реальной жизни Мария выглядела настолько же идеально, насколько на фотографиях в Инстаграме.