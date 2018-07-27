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Народный календарь 28 июля. Улита и Владимир Красно Солнышко светом исцелят ред. не читал
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Народный календарь 28 июля. Улита и Владимир Красно Солнышко светом исцелят ред. не читал 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По народным поверьям, 28 июля принято было вспоминать святых Улиту и сына ее Кирика, а также князя равноапостольного Владимира Красно Солнышко.
В день Матушки Улиты всем женщинам хорошо отдохнуть полагалось, чтобы затем с новыми силами к жатве вернуться. Была и иная причина дню праздному. По поверьям народным нельзя было на поле 28 июля выходить, дабы злого духа не увидеть, в пшенице и ячмене прячущегося. Встреча такая несчастье на долгие лета вперед сулила. Впрочем, и совсем праздно этот день не проводили — принято было детей к домашнему труду приучать, чтобы не выросли они ленивыми и старшим по мере сил помогали.
Однако именно на 28 июля устанавливалась исключительно солнечная погода, поэтому ассоциировали сей день с Владимиром Крестителем, Красным Солнышком зовущимся. И хотя осень приближается неумолимо, также значило это, что в лесах грибов появится великое множество, особенно белых и подосиновиков. А встав под прямые лучи солнца, от болезней можно было исцелиться.
Если же на Улиту и Кирика дождь шел, то гадали крестьяне о грядущей погоде. Если гром сильно гремел, то и продлится ненастье несколько дней подряд, а вот ежели сразу за дождем радуга появлялась и исчезала — то и солнце свое законное место в скорости займет.
Именины в этот день отмечают: Василий, Владимир и Петр.
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