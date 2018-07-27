Косино-ухтомцы оценили отремонтированные дороги в районе 

В районе продолжается ремонт дорог «большими картами».
За лето запланировано провести работы по ремонту дорог, тротуаров и бордюров.
Во дворах по адресам: ул. Лухмановская, дома 11,13,15 ремонт практически завершен. Положен асфальт и начинается разметка на парковочные карманы. Жители, которые еще недавно испытывали неудобства в связи с ремонтными работами, с удовольствием ходят по отремонтированному асфальту. В планах провести благоустройства скверика и дорожку, ведущую к детсаду на Лухмановской, д.13а.
В скверике будет выполнена замена тротуарного покрытия и бортового камня.
Возле детсада будет проведено озеленение. Здесь обустроят клумбу с красивыми цветами.
К концу лета предполагается завершить все работы.