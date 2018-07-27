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Косино-ухтомцы оценили отремонтированные дороги в районе
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Косино-ухтомцы оценили отремонтированные дороги в районе 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В районе продолжается ремонт дорог «большими картами».
За лето запланировано провести работы по ремонту дорог, тротуаров и бордюров.
Во дворах по адресам: ул. Лухмановская, дома 11,13,15 ремонт практически завершен. Положен асфальт и начинается разметка на парковочные карманы. Жители, которые еще недавно испытывали неудобства в связи с ремонтными работами, с удовольствием ходят по отремонтированному асфальту. В планах провести благоустройства скверика и дорожку, ведущую к детсаду на Лухмановской, д.13а.
В скверике будет выполнена замена тротуарного покрытия и бортового камня.
Возле детсада будет проведено озеленение. Здесь обустроят клумбу с красивыми цветами.
К концу лета предполагается завершить все работы.
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