В следующем году в любимом парке жителей района будут обустроены велодорожки

Согласно информации окружных властей, будет разработан проект, а в 2019 году велодорожки в парке у Святого озера начнут обустраивать.

Вопрос об обустройстве велосипедных дорожек прозвучал в рамках встречи мэра Москвы Сергея Собянина с населением Косино-Ухтомского района. Местные жители обратили внимание градоначальника на тот факт, что в районе очень много детей, а площадок в парке не хватает: малышам там есть чем заняться, а для более взрослых хотелось бы сделать велодорожки.

Префект Восточного округа Всеволод Тимофеев, присутствовавший на встрече, отметил, что подобное предложение уже обсуждалось. Велодорожки могут быть обустроены после разработки и согласования проекта в будущем году.