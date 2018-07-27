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В следующем году в любимом парке жителей района будут обустроены велодорожки
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В следующем году в любимом парке жителей района будут обустроены велодорожки 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Согласно информации окружных властей, будет разработан проект, а в 2019 году велодорожки в парке у Святого озера начнут обустраивать.
Вопрос об обустройстве велосипедных дорожек прозвучал в рамках встречи мэра Москвы Сергея Собянина с населением Косино-Ухтомского района. Местные жители обратили внимание градоначальника на тот факт, что в районе очень много детей, а площадок в парке не хватает: малышам там есть чем заняться, а для более взрослых хотелось бы сделать велодорожки.
Префект Восточного округа Всеволод Тимофеев, присутствовавший на встрече, отметил, что подобное предложение уже обсуждалось. Велодорожки могут быть обустроены после разработки и согласования проекта в будущем году.
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