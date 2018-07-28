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Д. Мэттис рассматривает возможность отправки в КНДР специалистов для поиска останков американских военнослужащих
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Д. Мэттис рассматривает возможность отправки в КНДР специалистов для поиска останков американских военнослужащих 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 28 июля /Синьхуа/ — Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в пятницу журналистам, что рассматривает возможность отправки военных специалистов в КНДР для поиска останков американских военнослужащих.
По его словам, Вашингтон надеется вернуть сохранившиеся в КНДР останки американских солдат, поэтому он весьма заинтересован в организации поисков совместно с Пхеньяном. Министр заявил, что возможность отправки специалистов на северокорейскую территорию «определенно» рассматривается.
В пятницу ВС США в Республике Корея /РК/ подтвердили, что останки 55 американских солдат, переданные КНДР, прибыли из северокорейского Вонсана на авиабазу ВВС США Осан в южнокорейской провинции Кенгидо. 1 августа состоится официальная церемония возвращения останков, после чего их отправят на Гавайи.
12 июня на саммите США-КНДР стороны обязались организовать поиски останков погибших в Корейской войне американских военных и пропавших без вести солдат, КНДР также пообещала вернуть уже идентифицированные останки. —0—
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