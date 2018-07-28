Д. Мэттис рассматривает возможность отправки в КНДР специалистов для поиска останков американских военнослужащих

По его словам, Вашингтон надеется вернуть сохранившиеся в КНДР останки американских солдат, поэтому он весьма заинтересован в организации поисков совместно с Пхеньяном . Министр заявил, что возможность отправки специалистов на северокорейскую территорию «определенно» рассматривается.

В пятницу ВС США в Республике Корея /РК/ подтвердили, что останки 55 американских солдат, переданные КНДР, прибыли из северокорейского Вонсана на авиабазу ВВС США Осан в южнокорейской провинции Кенгидо. 1 августа состоится официальная церемония возвращения останков, после чего их отправят на Гавайи.

12 июня на саммите США-КНДР стороны обязались организовать поиски останков погибших в Корейской войне американских военных и пропавших без вести солдат, КНДР также пообещала вернуть уже идентифицированные останки. —0—