Пентагон составил черный список для блокировки исходного кода из России

Китая. Замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд сообщила, что Пентагон в течение полугода ведет работу над черным списком ПО, с целью блокировать компании, использующие исходный код из России

«Мы пытаемся предотвратить закупку программного обеспечения, например, российского или китайского происхождения, и зачастую с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний», — сказала Лорд, передает Reuters

По ее словам, Пентагон ведет работу вместе со спецслужбами. При этом она отметила, что ведомство выявило «ряд компаний, которые не придерживаются наших стандартов в сфере обороны». После обнаружения компании заносятся в список, который покажут ответственным за закупки сотрудникам Пентагона.

Целью создания списка, как подчеркнула Лорд, является помощь сотрудникам, отвечающим за закупку, а также партнерам в отрасли.