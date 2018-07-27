Пентагон составил черный список для блокировки исходного кода из России 

Замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд сообщила, что Пентагон в течение полугода ведет работу над черным списком ПО, с целью блокировать компании, использующие исходный код из России и Китая.
«Мы пытаемся предотвратить закупку программного обеспечения, например, российского или китайского происхождения, и зачастую с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний», — сказала Лорд, передает Reuters.
По ее словам, Пентагон ведет работу вместе со спецслужбами. При этом она отметила, что ведомство выявило «ряд компаний, которые не придерживаются наших стандартов в сфере обороны». После обнаружения компании заносятся в список, который покажут ответственным за закупки сотрудникам Пентагона.
Целью создания списка, как подчеркнула Лорд, является помощь сотрудникам, отвечающим за закупку, а также партнерам в отрасли.
Напомним, в декабре американские власти официально запретили использование программных продуктов российской компании «Лаборатория Касперского». Американский суд отклонил иск о незаконности запрета использования продукции российской компании в госучреждениях США, однако в июне «Лаборатория Касперского» обжаловала решение суда.