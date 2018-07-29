Пентагон начал блокировать закупку программ с российским исходным кодом

Специалисты Пентагона совместно со спецслужбами США выявляют программы, в которых есть фрагменты исходного кода, написанные в России Китае . Потом такое программное обеспечение заносится в черный список, чтобы не допустить его закупок, сообщает Reuters

В Пентагоне уже в полгода работают над запрещенным перечнем поставщиков программного обеспечения. По словам замминистра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд, список составляют, чтобы избежать закупки программ с «сомнительным» кодом.