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Пентагон начал блокировать закупку программ с российским исходным кодом
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Пентагон начал блокировать закупку программ с российским исходным кодом 

BFM.RU 46 минут назад
Фото: News.ru
Специалисты Пентагона совместно со спецслужбами США выявляют программы, в которых есть фрагменты исходного кода, написанные в России и Китае. Потом такое программное обеспечение заносится в черный список, чтобы не допустить его закупок, сообщает Reuters.
В Пентагоне уже в полгода работают над запрещенным перечнем поставщиков программного обеспечения. По словам замминистра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд, список составляют, чтобы избежать закупки программ с «сомнительным» кодом.
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