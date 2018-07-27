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Четыре птичника для выращивания бройлеров введут в эксплуатацию в Наро‑Фоминском округе
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Четыре птичника для выращивания бройлеров введут в эксплуатацию в Наро‑Фоминском округе 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Четыре птичника для выращивания бройлеров из 16 построили на птицефабрике в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, в ближайшее время их введут в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения замечаний заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано четырем птичникам, возведенным в зоне Б птицефабрики «Элинар-Бройлер» в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа», — отмечается в сообщении.
Объекты построены в рамках первой очереди и предназначены для клеточного содержания цыплят бройлеров. Площадь каждого одноэтажного птичника составляет порядка 2088 квадратных метров. Предполагается, что в одном птичнике будет размещено порядка 98 тысяч птиц одновременно. Благоустройство территории отвечает всем необходимым современным стандартам.
Застройщиком выступает ООО «Птицефабрика „Элинар-Бройлер“. Финансирование — средства инвестора.
»Всего будет возведено 16 птичников на территории птицефабрики в несколько очередей в рамках расширения основных производственных площадей птицеводческого комплекса», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
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