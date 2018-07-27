Ещё
Суд подтвердил решение УФАС Подмосковья о необоснованности жалобы ООО «СМУ‑2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд подтвердил решение УФАС Подмосковья о необоснованности жалобы ООО «СМУ‑2» 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «СМУ-2» о нарушении закона о контрактной системе, которую антимонопольное ведомство признало необоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в управление поступила жалоба ООО «СМУ-2» на действия (бездействие) государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Подмосковный колледж „Энергия“ при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту и замене труб отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и противопожарных систем. По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу ООО „СМУ-2“ необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.
»Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «СМУ-2» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
СМИ сообщили о госпитализации Ильи Резника в Москве В Московском Планетарии 27 июля будут наблюдать за великим противостоянием Марса 67 тыс патентов получили предприниматели Подмосковья за I полугодие 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной932
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня28
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко35
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети466
Трудовые книжки попадут под запрет104
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение