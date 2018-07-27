Суд подтвердил решение УФАС Подмосковья о необоснованности жалобы ООО «СМУ‑2»

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «СМУ-2» о нарушении закона о контрактной системе, которую антимонопольное ведомство признало необоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Ранее в управление поступила жалоба ООО «СМУ-2» на действия (бездействие) государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Подмосковный колледж „Энергия“ при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту и замене труб отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и противопожарных систем. По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу ООО „СМУ-2“ необоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

»Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «СМУ-2» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», — говорится в сообщении.