Президент Узбекистана критически высказался по поводу работы по предотвращению преступности 

Ташкент, 29 июля /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу критически высказался по поводу работы в сфере противодействия преступности.
В ходе видеоселекторного совещания по вопросам предотвращения преступности президент отметил, что эта работа до сих пор ведется по устаревшей системе. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
На совещании поручено организовать работу по обузданию преступности по совершенной новой системе под названием «Правда о преступности и справедливость». —0—