Ещё
Президент Узбекистана критически высказался по поводу работы по предотвращению преступности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Узбекистана критически высказался по поводу работы по предотвращению преступности 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Ташкент, 29 июля /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу критически высказался по поводу работы в сфере противодействия преступности.
В ходе видеоселекторного совещания по вопросам предотвращения преступности президент отметил, что эта работа до сих пор ведется по устаревшей системе. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
На совещании поручено организовать работу по обузданию преступности по совершенной новой системе под названием «Правда о преступности и справедливость». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
КНР стала основным торговым партнером Узбекистана после РФ Более 10 процентов населения Монголии имеют вирусные гепатиты B и C -- минздрав Рафтинг в ландшафтном парке Цзюваньси
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган пригрозил США12
В Госдуме обрадовали россиян183
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин
Лавров ответил на требование Армении261
В МИД высмеяли декларацию США по Крыму
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение