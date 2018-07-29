Президент Узбекистана критически высказался по поводу работы по предотвращению преступности

В ходе видеоселекторного совещания по вопросам предотвращения преступности президент отметил, что эта работа до сих пор ведется по устаревшей системе. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

На совещании поручено организовать работу по обузданию преступности по совершенной новой системе под названием «Правда о преступности и справедливость». —0—