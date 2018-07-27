ВВС аравийской коалиции нанесли удары по станции водоснабжения в Ходейде

Об этом сообщило агентство SABA, которое находится под контролем йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

По его информации, ВВС коалиции атаковали станцию снабжения пресной водой городских кварталов. В результате налета частично нарушено водоснабжение Ходейды, указывает агентство.

Аравийская коалиция пока не комментировала бомбардировку объекта водоснабжения Ходейды.