ВВС аравийской коалиции нанесли удары по станции водоснабжения в Ходейде 

ТАСС, 27 июля. Самолеты аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесли в пятницу несколько ударов по объекту водоснабжения в йеменском портовом городе Ходейда, расположенном на западе страны.
Об этом сообщило агентство SABA, которое находится под контролем йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).
По его информации, ВВС коалиции атаковали станцию снабжения пресной водой городских кварталов. В результате налета частично нарушено водоснабжение Ходейды, указывает агентство.
Аравийская коалиция пока не комментировала бомбардировку объекта водоснабжения Ходейды.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями «Ансар Аллах». В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.