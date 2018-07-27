Выстрелившего «в воздух» полицейского суд приговорил к 4 годам тюрьмы

Денису Бабину 38 лет. В своей жизни он уже прошел через многое: служба в армии, боевые действия на Северном Кавказе, травмы, награды, долгий период восстановления и реабилитации, работа в правоохранительных органах . То, что он продолжит служить Родине, Денис понял еще там, в военном городке №19 г. Екатеринбурга . Но мог ли он тогда предположить, что такое его решение однажды сыграет с ним злую шутку…

Мама Дениса Наталья Константиновна поделилась с обозревателем ИА «Уральский меридиан»:

«Денис всегда был сообразительным мальчиком. В школе ему хорошо давались математика, литература и история. У него никогда ни с кем не было конфликтов. Денис служил в армии в военном городке №19 в г. Екатеринбурге. После службы он сказал, что хочет пойти работать в правоохранительные органы. Стал работать, и уже через год-полтора его отправили в Чечню — там началась вторая кампания. После этого он не получил ни реабилитации, ничего. Через год его отправили туда второй раз. В 2004 году он получил травму — вылетел с БТР, видимо (ред. — бронированная транспортно—боевая машина). После этого он 2-3 года был дома. В госпитале Дениса отказались лечить. Мы обратились в Институт травматологии, где его поставили на ноги. Всего у него было 6 командировок в Чечню и в Дагестан . Он должен был пройти какую-то реабилитацию, но МВД ничего для этого не сделало. Я ходила к начальнику, спрашивала его об этом, на что он ответил мне: «Мы тоже служили в Чечне». Денис возвращался с командировок и постоянно привозил награды. И у меня есть благодарственное письмо за воспитание сына. В отделение пришло письмо, что, благодаря его действиям, спаслись ребята…».

Сегодня бывший конвоир отдела МВД России по г. Березовскому отбывает наказание в ПФРСИ ИК-13 г. Нижнего Тагила . Срок немалый — 4 года колонии с отстранением от службы в системе МВД России на два года. Произошедшее с ним, действительно, похоже на злой рок судьбы: спустя годы верной и преданной службы самому стать невольным пассажиром автозака.

ПФРСИ ИК-13, г. Нижний Тагил. Фото: dm_rozhin

А случилось все 30 июня 2017 года. По показаниям Бабина, в тот вечер он и двое его товарищей находились в лесопарковой зоне у остановочного комплекса на ул. М. Горького в г. Березовском. Денис увидел приближающихся к нему двоих мужчин азиатской внешности (Шамолов и Гафуров), один из которых по ориентировке был похож на преступника (Гафуров). Являясь действующим сотрудником МВД России, Денис был знаком с ориентировкой — он представился гражданам и попросил их проследовать с ним в отделение полиции для установления личности, после чего получил от Шамолова удар по лицу с рассечением щеки и чуть было не принял на себя удар камнем. На суде Денис утверждал — он поддался инстинкту самосохранения и автоматически достал из наплечной сумки травматический пистолет (ред. — на его приобретение и хранение у мужчины имелось официальное разрешение), произведя выстрел в воздух. Однако пуля, по злому стечению обстоятельств, задела оказавшего сопротивление Шамолова — тот потянулся за камнем и, взмахнув рукой, попытался кинуть им в лицо Бабину. В этот момент пуля по касательной задела верхнюю часть головы Шамолова.

Одна секунда. Пострадавший отделался легким испугом и небольшой царапиной, а вот роковая пуля перечеркнула все, что бывший полицейский пережил до нее в своей жизни: все его подвиги, заслуги перед Отечеством, награды, тяжелые травмы и годы преданной службы.

Награды Дениса Бабина за образцовое исполнение служебного долга, участие в боевых действиях, проявленные мужество и отвагу

А все имеющиеся у Дениса смягчающие обстоятельства, представленные на суде, такие, как: наличие положительных характеристик, малолетнего ребенка, добровольное возмещение морального вреда, награждение орденами и медалями за службу в органах МВД России — перечеркнул один факт: в тот злополучный вечер Бабин находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом в кассационной жалобе адвокат осужденного отмечает: бывший полицейский находился «в соответствующей норме адекватном состоянии».

Из кассационной жалобы Д. Бабина:

«Осужденному Бабину вменялось на всем протяжении следственных действий, что в момент преступления он находился в форменной одежде сотрудника полиции, но костюм, в котором он находился в момент совершения преступления, относится к туристической одежде, продается в свободном доступе и ни коим образом не относится к форменному обмундированию сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации».

Примечательно то, что сразу после случившегося товарищи Бабина спросили пострадавшего, нужна ли ему медицинская помощь, на что тот ответил, что чувствует себя нормально, и помощь ему не нужна. Сам Бабин в этот момент находился в сильном стрессовом состоянии. На следующий день он обратился в травматологический пункт в сопровождении сотрудника полиции Гордеева, о чем имеется запись в журнале посетителей травмпункта. На первоначальном этапе следствия справка о телесных повреждениях Бабина была приобщена к материалам дела, но после передачи всех документов в Следственный комитет по г. Березовскому она, вдруг, куда-то исчезла.

Фото: agenda-u.org Руководитель Следственного комитета по г. Березовскому, подполковник юстиции А. А. Зырянов, по словам самого осужденного, на допросе уверял его в том, что если он не признает свою вину по ст. 286 УК РФ, то ему будет предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство», и до самого приговора он будет находиться в СИЗО . В случае же его согласия с обвинением, до вынесения решения он будет находиться под домашним арестом.

Из показаний бывшего полицейского следует, что на протяжении всего следствия Зырянов оказывал на него сильное психологическое и эмоциональное давление. Давление оказывалось и на адвокатов Бабина: в ходе допроса им неоднократно заявляли требование покинуть кабинет следователя, чтобы Бабин один давал показания.

Адвокат Бабина сообщил обозревателю ИА «Уральский меридиан»: со слов его подзащитного, начальник СК по г. Березовскому А. А. Зырянов склонял Бабина дать показания против начальника отдела МВД России по г. Березовскому:

«Он сказал ему, что если он даст показания против него, они смогут это дело замять».

Но Бабин давать ложные показания против своего начальства отказался. 28 сентября 2017 года приговором Березовского городского суда он был признан виновным и осужден по п.п. «а», «б», ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и приговорен к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишен права занимать должности в системе МВД России на два года. Также судом с Дениса Бабина было взыскано 100 тыс. рублей в качестве моральной компенсации Шамолову за причиненный ему вред.

Мама Дениса Наталья Константиновна: «Что там произошло — я не знаю. Может, у них (ред. -Шамолов, Гафуров) не было при себе документов. Но, если они шли из промышленной зоны, значит, у них должно было быть с собой разрешение на работу или трудовой договор. На тот момент у Дениса была травма руки. Он только вышел с больничного, и у него рука на 100% еще не действовала. Когда он выстрелил — может, промахнулся, я не знаю… Я так поняла, что пуля прошла вскользь.

Мне сказали, что Шамолов лежал в больнице, но ни справок, ни документов, ни рецептов на лекарства — никаких доказательств я не видела. Я заплатила ему 20 тысяч рублей ни за что. Когда мы с ним встречались, я ему приносила извинения, но никаких повреждений я у него не увидела — абсолютно здоровый человек, ни царапин, ничего. А он только ходил и говорил: „Дай денег, дай денег“.

13 февраля 2018 года в Свердловском областном суде состоялось апелляционное слушание по делу Дениса Бабина: приговор, вынесенный Березовским городским судом, апелляционный суд оставил без изменений. В июне этого года Денис Бабин, его мама Наталья Константиновна и адвокат подали в Свердловский областной суд кассационную жалобу. С вынесенными судебными решениями они в корне не согласны.

На сегодняшний день у Дениса растет 9-летний сын. Мама Дениса находится на пенсии и уже давно живет одна. Рассказывает: сын всегда помогал ей и материально, и по хозяйству: „Я живу в своем доме. Где-то что-то нужно подлатать — он всегда поможет. С отцом Дениса мы не живем уже давно. Когда сын приезжал из командировок, всегда помогал деньгами. Все друзья Дениса в шоке — как такое вообще могло произойти с ним“.

Адвокат Дениса Бабина настаивает на отмене приговора Березовского городского суда, а также апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда и передаче уголовного дела на новое судебное рассмотрение.