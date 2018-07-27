Минские дворы оснастят газонами и велопарковками

Минске благоустроят свыше 40 дворовых территорий. На них появятся велопарковки, газоны, площадки для малышей и широкие проезды для автомобилей. Также отремонтируют лестницы и асфальт. «Население принимает активное участие. В этом году мы планируем привлечь больше миллиона рублей средств на эти цели. Работа на конкретных дворовых территориях дает свой результат», — заявила начальник отдела градостроительства министерства архитектуры и строительства Беларуси Татьяна Гавриленко.

В этом году новый облик приобретут 10 минских дворов.

Напомним, ранее Хохловскую площадь на Покровском бульваре в Москве признали лучшим городским проектом.

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