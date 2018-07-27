Леонид Поляков: Госдума уходит на каникулы с солидным багажом достижений

Подводя итоги этого полугодия, прежде всего, следует отметить, что на него пришлось такое значимое политическое событие, как мартовские выборы президента Российской Федерации. Политические кампании такого уровня создают особую атмосферу в любой стране, а в нашей — тем более, учитывая конституционные полномочия главы государства. Политическая мобилизация повышает уровень требовательности людей к деятельности всех властных институтов и в первую очередь — к деятельности высшего законодательного органа страны. И в качестве первого, если не главного, позитивного итога следует признать, что Госдума справилась с важнейшей задачей. Она органично вписала в свою повестку ключевые социально-экономические приоритеты мартовского президентского Послания Федеральному Собранию РФ и Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В рамках этой повестки было принято более 40 социально значимых и остро востребованных законов, в которых напрямую реализованы положения Послания. Только в июле Госдума рассмотрела 22 законопроекта, которые решают задачи, связанные с реализацией национальных проектов. О важности поддержанных Госдумой президентских инициатив можно судить хотя бы по таким законам, как закон «О повышении МРОТ», приравнявший минимальную зарплату в России к прожиточному минимуму. Или, например, закон о «Статусе РАН», уточняющий цели, задачи и функции национальной академической науки. Очевидна и особая актуальность пакета законов, нацеленных на усовершенствование судопроизводства (аудиофиксация судебных заседаний, закрепление процессуального статуса помощника судьи).

Следующим позитивным итогом можно считать набранный Госдумой интенсивный темп работы над законопроектами. Всего было рассмотрено более 900 законопроектов, из которых в окончательном чтении принято 343. При этом приходилось разгребать «завалы», доставшиеся от прежних созывов. На начало работы нынешней Думы 5 октября 2016 г. лежало 2020 нерассмотренных законопроектов. А на сегодняшний день таковых осталось всего 55.

Достаточно высокая результативность работы обусловлена, прежде всего, тем уровнем думской дисциплины, который с первых же заседаний Госдумы в начале октября 2016 г. был задан спикером Вячеславом Володиным и который неуклонно поддерживается до сих пор. Сказывается и готовность депутатов работать, так сказать, «сверхурочно»: данная сессия считается самой длительной по количеству пленарных заседаний. Но это как раз тот случай, когда, по известной поговорке, «своя ноша не тянет»: ведь самими же депутатами и фракциями в эту сессию было внесено 388 законопроекта.

Очень важное качество этой Думы, заметно проявленное в весеннюю сессию — ее открытость. Превращение ее не только в место для собственно парламентских дискуссий, но и в площадку диалога представителей как российских, так и зарубежных общественно-политических сил. В традиционном формате парламентских слушаний было проведено более 20 заседаний. Состоялись визиты иностранных делегаций, среди которых делегация законодателей из ФРГ . Как отметил спикер в своем выступлении, завершившем весеннюю сессию, с большим успехом прошел июньский международный Форум, посвященный развитию парламентаризма. И уже поступили предложения сделать его ежегодным.

Именно поэтому Госдума смогла адекватно отреагировать на внесенный правительством один из самых сложных и остро дискуссионных законопроектов, предлагающий поэтапное изменение сроков выхода на пенсию с 55 лет на 63 года для женщин и с 60 на 65 лет для мужчин. Совершенно естественно и ожидаемо законопроект вызвал широкий общественный резонанс и новую волну политической мобилизации. Поэтому крайне важно было обеспечить условия для максимально открытой, всесторонней и детальной, с учетом мнений всех общественно-политических групп дискуссию на площадке Госдумы. Это и было сделано: прозвучали все мнения, все «за» и «против», взвешены все аргументы.

И недавнее выступление Владимира Путина по крайне чувствительному вопросу повышения пенсионного возраста подтвердило, что Госдума движется в правильном направлении и не зря организовала широкое обсуждение правительственного законопроекта и с регионами, и в зале пленарных заседаний с представителями правительства.

В результате в первом чтении правительственный законопроект был принят. Но срок для внесения поправок ко второму чтению был продлен до двух месяцев. А в тоже время Госдума ратифицировала «Конвенцию о минимальных нормах социального обеспечения», принятую Международной Организацией Труда еще в 1952 году, и вступившую в силу в 1955. Ее ратифицировали уже 55 стран, и важнейшее ее положение — гарантия того, что пенсия должна составлять не менее 40% от утраченной зарплаты работника.

Так что Госдума уходит на каникулы с солидным багажом достижений, но с перспективой крайне непростого и крайне ответственного второго чтения пенсионного законопроекта. Общество ждет от депутатов оптимального решения, и есть уверенность в том, что оно будет найдено.