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Владельцам сельскохозяйственных птиц компенсировали около 15 тысяч рублей за нанесённый ущерб в ходе ликвидации очага инфекции
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Владельцам сельскохозяйственных птиц компенсировали около 15 тысяч рублей за нанесённый ущерб в ходе ликвидации очага инфекции 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Владельцам поголовья сельскохозяйственной птицы в Калининском и Петровском районах выплачена компенсация в общей сумме 14664 рублей за изъятие их животных. Это было необходимой мерой при ликвидации очага гриппа птиц. Об этом сообщает Управление ветеринарии Правительства Саратовской области.
Размер компенсации за нанесённый ущерб определялся на основании официальных данных Саратовстата о стоимости птицы на момент её расчёта. Специальная комиссия взвешивала её в присутствии владельцев.
Напомним, ранее в Саратовской области владельцам поголовья свиней было выплачено более полутора миллиона рублей. Такой ущерб был нанесён им во время ликвидации очага африканской чумы свиней.
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