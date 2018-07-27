Владельцам сельскохозяйственных птиц компенсировали около 15 тысяч рублей за нанесённый ущерб в ходе ликвидации очага инфекции

Владельцам поголовья сельскохозяйственной птицы в Калининском и Петровском районах выплачена компенсация в общей сумме 14664 рублей за изъятие их животных. Это было необходимой мерой при ликвидации очага гриппа птиц. Об этом сообщает Управление ветеринарии Правительства Саратовской области.

Размер компенсации за нанесённый ущерб определялся на основании официальных данных Саратовстата о стоимости птицы на момент её расчёта. Специальная комиссия взвешивала её в присутствии владельцев.