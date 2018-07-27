Обновленный фонтан и концерт: как Феодосия отметит свой праздник

Так, с 8.00 до 10.00 состоится парад собак, участники которого проследуют от площади Цветомузыкального фонтана, церемония открытия которого состоится в 9.15, до Привокзальной площади. В 10.00 на площади перед Домом культуры откроется фотовыставка любительских работ «С днем рождения, Феодосия», которая продлится до 20.00. Там же в 11.00 начнется футбольный мастер-класс от спортивной школы «Чемпионка».

В сквере имени Пушкина с 10.00 до 11.00 гостей и жителей города ждет музыкально-поэтическая встреча «Звуки музыки и поэзии вновь звучат на родной земле», с 17.00 до 18.00 — детское караоке. С 18.00 до 18.30 в сквере пройдет конкурс рисунков на асфальте, с 18.30 до 19.00 — танцевальная программа для детей «Зажги лето», а с 19.00 до 20.00 для юных горожан организуют летний кинозал — просмотр любимых советских мультфильмов на мягком ковре.

Кроме того, на Привокзальной площади для детей с 10.00 до 12.00 запланирована интерактивная программа «Большое морское приключение», а с 15.00 до 18.00 — концерт местных творческих коллективов.