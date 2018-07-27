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За дронов-нелегалов в Молдове будут штрафовать
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За дронов-нелегалов в Молдове будут штрафовать 

Мир24 1 час назад
За противозаконное использование беспилотных летательных аппаратов в Молдове будут штрафовать. Власти страны решили внести изменение в кодекс правонарушений.
По данным правохранителей, дроны все чаще используют в противоправных действиях. Поэтому полеты аппаратов решили строго отслеживать. Такую технику возьмут под контроль и введут обязательную регистрацию с персональным кодом.
«Все разрешенные и запрещенные зоны будут указаны в специальном приложении, а также на нашем сайте. Государственные учреждения предоставят нам всю необходимую информацию. Например, министерство иностранных дел даст список дипломатических миссий и посольств, которые находятся на территории Молдовы. Министерство обороны предоставит точную информацию о воинских частях, над которыми нельзя летать дронам. А министерство экономики распишет все стратегические объекты», — заявил генеральный директор Органа гражданской авиации Раду Безнюк.
После принятия закона летательные дроны можно будет использовать только в специально отведенных местах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Китае за гражданами следят с помощью голубей-роботов.
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