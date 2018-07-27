«Тайный адвокат Кремля в США» Весельницкая может быть еще влиятельнее, чем кажется, следует из всплывших документов 

Скандально известный в США российский юрист Наталья Весельницкая, якобы обещавшая предвыборному штабу Дональда Трампа компромат на его соперницу Хиллари Клинтон, сотрудничала с высокопоставленными российскими чиновниками еще более плотно, чем казалось изначально. Об этом рассказывается в материале
Агентство отмечает, что такие выводы следуют из многочисленных электронных писем, стенограммам и юридических документов, которые нашел и передал прессе центр «Досье», учрежденного в Лондоне экс-главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским.
Из этих материалов следует, что Весельницкая обладала широкими связями, тайно делала работу за других ведущих юристов — представителей властей РФ. Выясняется также, что она получала помощь от высокопоставленных сотрудников МВД в деле с участием некого важного клиента.
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AP попыталось связаться с Весельницкой, чтобы получить комментарии. Запрос журналистов, посланный ей на телефон, был отмечен как «прочитанный», но ответа они не дождались.
Издание напоминает, что Весельницкая находится под пристальным наблюдением американских властей с тех пор, как выяснилось, что Дональд Трамп-младший, встречался с ней в июне 2016 года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. В штабе Трампа предполагали, что на этой встрече через неформального представителя Кремля им будет передан некий компромат на Хиллари Клинтон (очевидно, предполагалось, что его могли раздобыть работающие в пользу Кремля хакеры, которым, как считается, удалось взломать компьютеры партии демократов США). Позже сын президента заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было, а встреча прошла впустую.
Сама Весельницкая, отвечая на вопросы американского следствия по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, заявила, что она действует «независимо от каких-либо государственных органов».
Однако документы центра «Досье» ее слова опровергают. Из переписки, в частности, следует, что Весельницкая была замешана в попытке российского правительства получить финансовую информацию о бывшей юридической фирме британского бизнесмена и давнего оппонента российских властей
Уильяма Браудера. Как известно, он пролоббировал в США «закон Магнитского», которой ввел персональные санкции против российских силовиков.
Другой пример — из письма от 31 октября 2017 года следует, что офис Весельницкой готовил проект письменных показаний заместителя генпрокурора РФ Михаила Александрова кипрским властям. «Это нужно сделать завтра», — писала Весельницкая подчиненным. Через две недели после этого окончательный вариант документа был отправлен кипрскому адресату, следует из материалов, которые цитирует AP.
В посольстве России на Кипре назвали просьбу AP прокомментировать эту информацию «провокацией» и заявили, что «не знают, кто такая Наталья Весельницкая, и что она посылает или не посылает кипрским должностным лицам».
Откуда центр «Досье» получил эти материалы — неясно. Сам Ходорковский заявил АР, что не знает, откуда материалы, поскольку у его организации есть несколько анонимных цифровых облачных хранилищ. «Очевидно, что имеет место быть глубокая взаимосвязь между ФСБ, госпожой Весельницкой и прокуратурой», — добавил также оппозиционный политик и бизнесмен, слова которого приводит
Euronews
Агентство попыталось установить подлинность документов. В трех случаях названные в переписках лица подтвердили, что сообщения подлинны. Подлинность других переписок удалось частично подтвердить благодаря указанным в них номерам телефонов и адресам электронной почты, некоторые из которых принадлежат высокопоставленным российским чиновникам и американским лоббистам, отмечает
Весельницкая в апреле сообщала о взломе своей электронной почты. «Факт хакерского взлома путем массированного фишинга имел место в феврале этого года. Хакерской атаке были подвергнуты три почтовых сервера…», — заявила она РИА «Новости»