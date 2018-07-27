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Фото: жители левобережья Новосибирска стали свидетелями редкой радуги
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Фото: жители левобережья Новосибирска стали свидетелями редкой радуги 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером жители Ленинского района Новосибирска смогли наблюдать полный полукруг радуги. Обычно можно увидеть только её часть, но сегодня это природное явление можно было наблюдать при максимально возможном размере.
«Фото было сделано на левом берегу, неподалеку от ТЭЦ-2, вечером. Такую большую радугу видел второй раз в жизни. В первый раз тоже фотографировал, но те фото не сохранились», — рассказал корреспонденту по телефону читатель НГС Николай Никифоров.
Сегодня жители Новосибирска, если позволят погодные условия, смогут наблюдать действительно уникальное природное явление — самое долгое лунное затмение за 100 лет.
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