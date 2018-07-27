Зачем советские зеки кололи на себе нацистскую символику

России свастика повсеместно использовалась в народном творчестве (вышивка), архитектуре, искусстве. Крест с загнутыми вправо или влево лучами символизировал движения Солнца и его печатали на советских деньгах и даже использовали как нашивку в революционной рабоче-крестьянской армии.

С окончанием Гражданской войны интерес к свастике угас, а после Великой отечественной войны она вообще приобрела статус табуированного символа. На территории СССР свастика сохранилась только в тюрьмах и лагерях, однако изменила свой первоначальный смысл.

Тюремный смысл татуировки в виде свастике

Любая тюремная татуировка со свастикой не означают, что их владелец является приверженцем идей нацизма, расизма или фашизма. Делая на теле такие провокационные рисунки, советские зеки демонстрировали протест против действующей власти, установленных ею порядков и идеологии. Свастику наносили на шею, плечи, грудь, колени и часто она дополнялась другими символами, например аббревиатурой SS, обозначающей, что ее владелец несмотря ни на что «сохранил совесть».

Свастика на коленях означает, что зек никогда не станет на колени перед тюремной администрацией и государством. Татуировка на пальце, в виде перстня со свастикой в белом круге на темном фоне — признак жесткого человека, отрицающего режим и склонного к агрессивному поведению. Также зек, носящий такую наколку приверженец анархизма.

В тюрьмах США, человек на тело, которого нанесена татуировка в виде свастике или любой другой нацисткой символики заявляет о своей принадлежности к влиятельной расистской банде «Арийское братство». Эта тюремная группировка совершает до 25% тюремных убийств на территории Америки, занимается продажей наркотиков и вместе с рядом латиноамериканских банд воюет с афроамериканскими преступными сообществами.