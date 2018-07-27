Кардашьян отдыхает: Настя Каменских показала соблазнительные формы в купальнике 

Вчера в Баку стартовал фестиваль «Жара». Практически все отечественные исполнители оказались в жаркой столице Азербайджана. Присоединилась к ним и Настя Каменских. Она уже не выступает в дуэте с Потапом, поэтому приехала одна. Первое, что решила сделать жгучая брюнетка на отдыхе — это искупаться в бассейне. Певица решила подразнить фанатов и опубликовала пикантное фото.
больше по теме
Настя Каменских впервые заговорила о беременности и личной жизниНедавно певица начала свою сольную карьеру, а дуэт с Потапом поставила на паузу. Уже давно ходят слухи о беременности артистки и о том, что она вышла замуж и на днях девушка решила внести ясность. Она рассказала, как обстоят дела на самом деле. В кадре Настя позирует сидя на кромке бассейна в леопардовом купальнике. Она демонстрирует соблазнительную фигуру. Так как певица была запечатлена со спины, то поклонники не могли ни обратить внимание на ее притягательную пятую точку. Они сразу сошлись во мнении, что Каменских даже может дать фору самой Ким Кардаштян, которая знаменита своей пышной фигурой. «Вот это попа…», «Копия Ким Кардашьян или даже лучше», «Настя, вот какую фигуру должна иметь женщина», «О даме с такими персиками мечтают все мужчины», — прокомментировали снимок подписчик.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1832696130287581166_6392688"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Отметим, что Настя уже не свободна. Не так давно у нее заметили кольцо на пальце, и певица обмолвилась, что оно обручальное. Пока она хранит имя своего избранника в тайне. Долгое время ходили слухи, что артистка встречается с Потапом и они якобы даже поженились в Майами, но эта информация так и не подтвердилась. Сейчас Каменских занимается сольным творчеством и предпочитает не говорить о личной жизни.