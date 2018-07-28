На новогодние украшения Смольный потратит 16,8 млн рублей

Смольный объявил конкурс на световое украшение города к Новому году и Рождеству, начальная цена контракта — 16,8 миллионов рублей, сообщает «Мойка, 78».

Данный конкурс появился на сайте госзакупок.

Конкурс объявил СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», который курирует Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Красочные композиции будут размещены над проезжей частью и на фонарных столбах Московского проспекта и Ушаковской развязки.

Согласно техзаданию, подключение к электросетям нужно будет согласовать с СПб ГУП «Ленсвет» или с другими энергоснабжающими организациями.

Напомним, украшение города к 2018 году обошлось в 190 миллионов рублей, в эту сумму вошло световое оформление, а также украшение елками.