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На новогодние украшения Смольный потратит 16,8 млн рублей
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На новогодние украшения Смольный потратит 16,8 млн рублей 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Смольный объявил конкурс на световое украшение города к Новому году и Рождеству, начальная цена контракта — 16,8 миллионов рублей, сообщает «Мойка, 78».
Данный конкурс появился на сайте госзакупок.
Конкурс объявил СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», который курирует Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
Красочные композиции будут размещены над проезжей частью и на фонарных столбах Московского проспекта и Ушаковской развязки.
Согласно техзаданию, подключение к электросетям нужно будет согласовать с СПб ГУП «Ленсвет» или с другими энергоснабжающими организациями.
Напомним, украшение города к 2018 году обошлось в 190 миллионов рублей, в эту сумму вошло световое оформление, а также украшение елками.
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