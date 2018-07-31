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Она понимает! Кейт Миддлтон поддержала Меган Маркл в ее войне с отцом
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Она понимает! Кейт Миддлтон поддержала Меган Маркл в ее войне с отцом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Кейт Миддлтон встала на сторону Меган Маркл в конфликте с ее отцом.
На днях отец герцогини Меган Маркл дал новое скандальное интервью, в котором заявил, что теперь ему запрещено общаться с королевской семьей, а также выступил с угрозами в адрес дочери. Сама Меган и королевская семья никак не комментируют высказывания родственника жены принца Гарри. О реакции Маркл можно судить лишь по информации источников. Как сообщают западные СМИ, поддержку Меган в этой ситуации оказывает Кейт Миддлтон. В свое время ее семья также пострадала от таблоидов, так что супруга принца Уильяма отлично знает, каково сейчас Меган.
Сообщается, что герцогини постоянно общаться по телефону, а также встречаются.
— говорит источник.
Кроме того, инсайдеры отмечают, что Меган всячески просит отца не общаться с журналистами, но он ее не слушает. К слову, за свои интервью Томас Маркл получает неплохие гонорары.
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Фото:Global Look Press
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