Она понимает! Кейт Миддлтон поддержала Меган Маркл в ее войне с отцом

Кейт Миддлтон встала на сторону Меган Маркл в конфликте с ее отцом.

На днях отец герцогини Меган Маркл дал новое скандальное интервью, в котором заявил, что теперь ему запрещено общаться с королевской семьей, а также выступил с угрозами в адрес дочери. Сама Меган и королевская семья никак не комментируют высказывания родственника жены принца Гарри . О реакции Маркл можно судить лишь по информации источников. Как сообщают западные СМИ, поддержку Меган в этой ситуации оказывает Кейт Миддлтон. В свое время ее семья также пострадала от таблоидов, так что супруга принца Уильяма отлично знает, каково сейчас Меган.

Сообщается, что герцогини постоянно общаться по телефону, а также встречаются.

— говорит источник.

Кроме того, инсайдеры отмечают, что Меган всячески просит отца не общаться с журналистами, но он ее не слушает. К слову, за свои интервью Томас Маркл получает неплохие гонорары.

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Фото:Global Look Press