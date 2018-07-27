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Волонтёры Общественной приёмной кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина собрали более 1600 наказов от жителей столицы
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Волонтёры Общественной приёмной кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина собрали более 1600 наказов от жителей столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом в пятницу, 27 июля, рассказал член предвыборного штаба Собянина Пётр Толстой.
В Общественной приёмной не смолкает телефон. Жители столицы звонят, чтобы оставить свои наказы для кандидата в мэры Москвы. Вот женщина на другом конце провода жалуется, что не может найти управу на нарушителей закона о тишине. Через несколько минут уже мужской голос не просит, требует отремонтировать дорогу и заодно предлагает поставить во дворе контейнеры для раздельного сбора мусора. Просьбы, жалобы, предложения — в среднем, в день волонтеры Общественной приёмной обрабатывают около 80 обращений. Москвичи звонят или приходят лично.
— Уже год я не могу найти себе официальную и постоянную работу, — психолог по образованию Ксения Зиновьева окончила вуз всего два года назад. В Общественную приёмную кандидата Собянина она пришла попросить не столько за себя, сколько за всех молодых специалистов столицы. — Если ты хочешь устроиться в хорошую компанию, везде нужен опыт работы, как минимум, от трех лет. Возможно ли запустить городскую программу, по которой студенты старших курсов и выпускники университетов смогли бы пройти стажировку по специальности, например, в госучреждениях?
Свое предложение Ксения подробно изложила на специальном бланке и пересказала его Петру Толстому, который в пятницу вечером заглянул в Общественный штаб.
— Давайте я возьму ваш наказ, и мы его включим в предвыборную программу кандидата, — охотно согласился помочь Толстой. — Я думаю, что можно предусмотреть механизм не просто стажировки, а стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Всего, по его словам, в Общественный штаб кандидата в мэры Собянина, уже поступило более 1200 обращений, в которых содержится свыше 1600 вопросов, жалоб и предложений.
— Я уверен, что весь этот массив информации нам удастся правильном образом обработать, структурировать, и все пожелания москвичей обязательно станут основой для предвыборной программы нашего кандидата, — заверил Толстой.
Сбор наказов от жителей столицы продолжается. Помимо Общественной приёмной, волонтёры работают на улицах Москвы.
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